اللجنة القضائية في ابي غريب توقف متهم يروج لمرشح بتوزيعه كارتات دعاية انتخابية واعتقال خمسة اشخاص يمزقون الدعايات الانتخابية

أعلنت اللجنة القضائية في ابي غريب، اليوم الاحد، توقيف متهم يروج لاحد المرشحين، فيما اوقفت في جانب الكرخ توقف خمسة متهمين يقومون بتمزيق صور المرشحين.

وذكرت اللجنة في بيان أن "خمسة متهمين ثلاثة منهم في اليرموك واثنان في الغزالية تم توقيفهم لتمزيقهم البوسترات وصور المرشحين".

وأضافت، ان "عملية التوقيف جاءت وفق المادة ٣٥ / اولا من قانون الانتخابات".

وفي سياق متصل، "اوقفت اللجنة القضائية في ابي غريب متهما يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت بأسم المرشح وضبط بحوزته ٨٥ كارت".