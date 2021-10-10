المفوضية: أعطال أجهزة الانتخابات "محدودة" وسببها "أخطاء بشرية"

أوضح رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، أن بعض أجهزة التصويت تعرضت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها "جميعاً تعمل الآن بسلاسة".

وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المفوضية وبحضور فريق البعثة الأممية ورئيس الإدارة الانتخابية، إن "ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت ك‍ان قليلاً جداً وبأعداد محدودة"، موضحاً أنها "أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص باجهزة التصويت".

وأكد إن "جميع الأجهزة تعمل الآن ولا يوجد أي أعطال والخطة تسير وفق ما رسم لها"، داعياً "المواطنين الى التوجه لمراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم".