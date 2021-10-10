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اندلاع مشاجرة بين انصار مرشح عن ائتلاف النصر واخر منسحب من الكتلة الصدرية امام احد المراكز الانتخابية في ديالى


افاد مصدر امني اليوم ان مشاجرة اندلعت بين انصار مرشحين اثنين امام احد المراكز الانتخابية في محافظة ديالى 

واوضح المصدر ان مشاجرة وقعت بين انصار مرشح ائتلاف النصر رياض التميمي والمرشح برهان المعموري المنسحب من الكتلة الصدرية امام المركز الانتخابي في مدرسة الفارابي بناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة واضاف المصدر ان اطلاق نار رافق الشجار وادى الى تحطم زجاج عدد من السيارات من دون وقوع اصابات 

واكد المصدر ان  السلطات الامنية قامت باغلاق المركز الانتخابي فورا بعد نشوب الشجار 

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اندلاع مشاجرة بين انصار مرشح عن ائتلاف النصر واخر منسحب من الكتلة الصدرية امام احد المراكز الانتخابية في ديالى
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