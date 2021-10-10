مجلس القضاء الأعلى يوجه بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل في يوم الاقتراع

وجه مجلس القضاء الأعلى بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل في يوم الاقتراع.

وذكر مجلس القضاء في بيان ، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان تفقد اللجان القضائية المكلفة بتلقي الشكاوى عن الجرائم التي قد ترتكب في يوم الاقتراع".

واضاف البيان، أن "زيدان زار اللجنة المركزية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ والتقى السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ووجه بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل بموجب القانون ورافق رئيس المجلس في جولته رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد".