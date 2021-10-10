توقيف ممثل لاحدى المرشحات في الكاظمية

قررت اللجنة القضائية الفرعية في الكاظمية، اليوم الأحد، توقيف ممثل لاحدى المرشحات في الانتخابات النيابية.

وقال مصدر قضائي إن "اللجنة القضائية في الكاظمية، قررت توقيف ممثل لاحدى المرشحات بسبب تزويره باج مراقب حملة".