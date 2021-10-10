الفياض: اليوم عرس وطني نحو بناء المستقبل في عراقنا الحبيب

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاحد، الانتخابات التشريعية في العراق هو عرس وطني نحو بناء المستقبل في بلدنا الحبيب.

وقال الفياض في بيان "ادلينا بصوتنا صباح اليوم في الانتخابات التشريعية ونسأل الله الأمن والأمان لعراقنا العزيز"، مؤكدا ان "هذه الممارسة الديمقراطية مقدمة للدخول الى مرحلة جديدة تنقذ العراقيين نحو الأمن والاستقرار".

كما وقدم الفياض شكره لجميع القائمين على الانتخابات التشريعية والقوات الأمنية بكافة صنوفها وتشكلاتها لتهيئتهم الظروف المناسبة لإجراء هذا العرس الوطني.

ويجري اليوم 10 تشرين الأول ،2021 الانتخابات التشريعية في العراق.