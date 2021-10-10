شرطة ميسان توضح حقيقة "حصول مشاجرة مع الأجهزة المكلفة بحماية مراكز الاقتراع"

أصدرت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، توضيحا بشأن "مشاجرة مع الأجهزة المكلفة بحمالة مراكز الاقتراع" في المحافظة.

وذكر إعلام الشرطة، في بيان، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب وغير صحيح مفاده (حصول مشاجرة مع الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في منطقة، ابو رمانه، احدى مناطق مدينة العمارة) ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، ننفي هذا الخبر وننوه الى انه حصلت مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء العمومة مما استدعى تدخل مفارز الشرطة وفض المشاجرة فوراً والقبض على بعض اطرافها".

ودعا المواطنين إلى "ضرورة عدم الانخداع بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وعلى وسائل الإعلام أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".