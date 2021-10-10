القبض على 4 أشخاص روجوا لمرشحين ضمن الدائرة الثانية

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتمكن القوات الأمنية من القاء القبض على عدد من الاشخاص بتهمة الترويج للمرشحين.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية القت القبض على كل من (ثاير صدف عطالله، وسداد محمود علي، وصلاح حميد احمد، وسفيان ابراهيم عبد".

وأضاف، إن "عملية القبض جاءت بتهمة الترويج للمرشحين وهم كل من، سالم مطر عبد الحسين، وفارس طه فارس، المرشحين ضمن الدائرة الثانية مدرسة (ابو بكر صديق)، مبينا إن المتهمين يحملون كرتات للمرشحين".