الفتح: المرحلة المقبلة بحاجة الى عقول ثاقبة وهمة قوية في تجاوز الصعاب

اكد تحالف الفتح, الاحد, ان المرحلة المقبلة تعتبر مصيرية وتحتاج الى عقول ثاقبة وهمة عالية في تجاوز الصعاب , مشددا على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية .

وقال عضو التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تحالف الفتح بالتأكيد سيكون احدى القوى الأساسية والرئيسية في المرحلة المقبلة وسحضى بمقدمة الفائزين بالمقاعد النيابية كما حصل عليه في التصويت الخاص ” .

وأضاف ان ” قوى سياسية من مختلف المكونات العراقية تأمل بالتحالف معنا بعد اعلان النتائج لتكوين الكتلة الأكبر”، مشيرا الى ان المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة خدمات وتحسين الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية” .

وشدد البلداوي على أن “المرحلة المقبلة مرحلة مصيرية وتحتاج الى عقول ثاقبة وهمة عالية في تجاوز الصعاب” .

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام في الانتخابات النيابية العراقية المبكرة لعام 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم على ان يتم اغلاقها في تمام الساعة السادسة مساءً حيث يستمر التصويت 11 ساعة.