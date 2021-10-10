ممثل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي يدلي بصوته

ادلى ممثل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي، الاحد، بصوته في الانتخابات النيابية المبكرة بإحدى مراكز الاقتراع في كربلاء المقدسة.

وكان ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ادلى في وقت سابق من اليوم الأحد بصوته في الانتخابات.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت العام في الانتخابات النيابية العراقية المبكرة لعام 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم على ان يتم اغلاقها في تمام الساعة السادسة مساءً حيث يستمر التصويت 11 ساعة