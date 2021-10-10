مفوضية الانتخابات تتحدث للسومرية عن سير العملية الانتخابية وخططها البديلة للحالات الطارئة

أكدت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، الأحد، إن المفوضية لديها فريق فني لمعالجة اي خلل فني قد يحدث في عملية التصويت.

وقالت الغلاي في حديث صحفي إن "هناك أيضاً موظفين من وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات منتشرين في عموم العراق وفي كل مكاتب المحافظات الانتخابية لمعالجة اي خلل فني قد يحدث".

وأضافت، إن "هناك تواصل مباشر من خلال 100 موظف متواجدين في المكتب الوطني يتواصلون مع كل مراكز الاقتراع لحل أي مشكلة قد تواجه الموظفين في موضوع الاجهزة".

وعن خطط المفوضية للحالات الطارئة، أوضحت الغلاي، "لدينا خطط بديلة وأجهزة احتياط لعملية الانتخابات"، مؤكدة إن العملية الانتخابية تسير بكل نزاهة وباقبال جيد".

وتابعت، إن "كل الصعاب تذلل لاجراء هذه الانتخابات"، مبينة إن الأعطال واردة في كل دول العام".

وأكدت الغلاي، إن "العملية الانتخابية تسير بشكل جيد لوجود الفرق الفنية ومتابعة رئيس واعضاء مجلس المفوضين لكل مكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل"، مشيرة إلى أن العملية مستمرة والتواصل بين المفوضية ومراكز الاقتراع دائم ومستمر".