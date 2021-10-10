الفتح: قوة الدولة بالحشد الشعبي.. لا نسمح بحله

أكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ان الحشد الشعبي من أهم المرتكزات في تقوية الدولة وتعزيز ملفها الامني والسياسي، مشيرًا الى عدم السماح لإي طرف يحاول حله.

وقال عضو تحالف الفتح عن محافظة ذي قار، قسطل الحجامي في تصريح صحفي، ان” الحشد الشعبي قوة وطنية مهمتها حماية العراق والعراقيين من أي خطر خارجي، وسنقف بوجه كل المحاولات التي تريد اضعافه او حله من اي طرف داخلي او خارجي”.

وأشار الحجامي الى ان “من يريد حل الحشد الشعبي يريدنا أن نكون مجردين من السلاح الذي دافعنا فيه عن كرامتنا”، مؤكدا أن “جميع محاولات حل الحشد الشعبي سابقا فشلت وستفشل مستقبلًا”.

ولفت الى انه “لا يمكن حل الحشد الشعبي الا بتشريع قانون جديد وهذا لا يمكن تحقيقه لرفض أغلبية أعضاء البرلمان لذلك”، مبينًا ان “الحشد أصبح ضمن تشكيلات القطعات العسكرية والإساءة إليه إساءة لجميع المنظومة الأمنية”.