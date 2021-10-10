الفياض والعامري والخزعلي يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

ادلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وقال مصدر صحفي، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ادلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية".

وقال الشيخ الخزعلي لوسائل الاعلام بعد الادلاء بصوته، "الحضور الدولي مهم ويعطي أطمئنان"، معربا عن آمله بـ"مشاركة واسعة في الانتخابات".

واشار الى أن "العراق يستحق مستقبل أفضل".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.