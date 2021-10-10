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الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي الأولويات المطلوبة في اختيار المرشح؟ وما هو معيار التأثير في المفاصل الرئيسية الكتلة ام الفرد؟


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الشيخ جلال الدين الصغير : ما هي الأولويات المطلوبة في اختيار المرشح؟ وما هو معيار التأثير في المفاصل الرئيسية الكتلة ام الفرد؟
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