بينها غلق المحال ومنع حركة الأشخاص.. قرارات جديدة تتعلق بيوم الانتخاب

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بصدور قرارات عدة تتعلق بيوم الاقتراع العام.

وقال المصدر ، إنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص بين المحافظات، من الساعة 1 من فجر الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح الاثنين".

وأضاف، أنه تقرر أيضاً "إغلاق المحلات والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين، باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران".

وتفتح صناديق الاقتراع العام، يوم غد الأحد 10 تشرين الأول 2021، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.