توجيه جديد من الجنة العليا بخصوص شكاوى الانتخابات

أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت، أن مجلس القضاء الأعلى خوّل محاكم التحقيق في المحافظات بالنظر بالشكاوى الخاصة بالمخالفات في يوم الاقتراع.

وذكر بيان للجنة أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أكدت أن مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة وبما في ذلك محافظات اقليم كردستان العراق وهي متكونة من قاضٍ وعضو ادعاء عام بتلقي الشكاوى والاخبارات من اللجان الأمنية في هذه المحافظات عن الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بخصوصها”.

وأوضحت اللجنة الأمنية العليا أن “هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعي عام المنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إشراف رئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي”.

وأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن “هذا الإجراء جاء لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية يوم غدا العاشر من تشرين الأول”.