مفوضية الانبار: اكثر من مليون ناخب سيشاركون في التصويت العام

اعلن مدير مكتب انتخابات محافظة الانبار نصرت اياد ، السبت، أن اكثر من مليون ناخب سيشاركون في عمليات الاقتراع في التصويت العام في عموم مدن المحافظة.

وقال اياد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عدد الذين يسمح لهم المشاركة في عملية الاقتراع العام يبلغ مليون و 92 الف ناخب موزعين على عموم مدن الانبار “، مبينا أن “عملية التصويت الخاص تمت بنجاح دون تسجيل اي خرق قانوني وجرت عمليات التصويت بكل مهنية وبحضور مراقبين من منظمات إنسانية”.

وأضاف أن “الانبار قسمت الى 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها 166 مرشح للفوز بـ 15 مقعد في البرلمان قسم 11 رجال و4 نساء”، مشيرا الى أن “عدد محطات الاقتراع في عموم مدن الانبار 2249 محطة”.

وأكد اياد “حرص مفوضية الانتخابات على نجاح العملية الانتخابية والتعامل بمهنية عالية مع جميع المشاركين في العملية السياسية دون تميز”.