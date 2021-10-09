حقوق: اعلان المفوضية عن تطابق العد والفرز يدويا والكترونيا رسالة اطمئنان للجميع

اعتبرت حركة حقوق , الخميس , اعلان مفوضية الانتخابات بتطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة 100% بأنه مطمئن للجميع بما فيهم الناخبين, مشيرة الى انها حققت نتائج إيجابية خلال التصويت الخاص الذي جرى امس الجمعة .

وقال عضو الحركة سعيد كاظم السراي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اعلان تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني وبنسبة مئة بالمئة امر يدعو الى الاطمئنان على احتساب الأصوات ” , مبينا ان ” اعلان المفوضية لم يكن تقيمه خاص بها , بل شاركت فيه التحقق منه لجان الرقابة الدولية والمحلية ” .

وأضاف السراي ان “اعلان التطابق بالتأكيد سيحفز الناخبين للذهاب في الاقتراع العام والتوجه يوم غد الاحد الى المراكز الانتخابية وسيحرك المنطقة الرمادية من الناخبين ” .

وكان المرشح عن الحركة حسين العامري في تصريح سابق لـ / المعلومة / , الجمعة , ان حركة حقوق عملت ومنذ مدة الى وضع خطة لمراقبة مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق ومتقن وما يتناسب مع تعليمات مفوضية الانتخابات