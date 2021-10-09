مصدر: متنفذون في مكتب انتخابات الانبار سربوا نتائج التصويت الخاص

كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية، السبت، عن تسريب نتائج التصويت الخاص من قبل بعض موظفي مكتب انتخابات الانبار .

وقال المصدر ان “عددا من موظفي مكتب انتخابات الانبار سربوا نتائج الانتخابات الى مرشحي ائتلاف تقدم وعزم بعد انتهاء عمليات التصويت الخاص، رغم وجود تحذيرات تنذر بعقوبات قانونية بحق كل من يسرب معلومات عن عمليات الاقتراع الخاص “.

وأضاف، أن “جهات سياسية متنفذ لديها علاقات مع بعض موظفي مكتب انتخابات الانبار سهل عمليات الحصول على نتائج ائتلاف الحلبوسي والخنجر واعلانها بشكل علني بعد حصولهم على الشرائط”.

يشار الى ان الانبار حققت اعلى نسبة في المشاركة في عملية الاقتراع الخاص منذ تحريرها من ارهابي داعش