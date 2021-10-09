النائب ندى شاكر جودت : : مرشحة عن الكتل الصدرية خالفت القانون ودخلت الى مراكز الاقتراع

اكدت النائب ندى شاكر جودت ،السبت، عن وجود خروقات وأخطاء كبيرة رافقت الانتخابات و التصويت الخاص.
وقالت جودت في تصريح صحفي إن ” هناك خروقات كبيرة ارتكبها مرشحي بعض الكتل ومنها الكتل الصدرية ” مبينةً أن ” مرشحة عن الكتلة الصدرية دخلت ألى المراكز الانتخابية الموجود ضمن دائرتها على الرغم من منع القانون ذلك “.
وأضافت أن ” المرشح لا يسمح له بدخول اي مركز انتخابي لان القانون منع ذلك بشكل صريح ولكن مرشحة الكتلة الصدرية دخلت المركز “.
وأشارت الى ” اهمية محاسبة جميع المخالفين الذي خالفوا القانون الانتخابي وعملوا فيما يتناسب مع مصالحهم الشخصية “.
ورافقت الانتخابات الكثير من المشاكل والاخطاء من قبل المفوضية والكتل السياسية
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