النائب ندى شاكر جودت : : مرشحة عن الكتل الصدرية خالفت القانون ودخلت الى مراكز الاقتراع

اكدت النائب ندى شاكر جودت ،السبت، عن وجود خروقات وأخطاء كبيرة رافقت الانتخابات و التصويت الخاص.

وقالت جودت في تصريح صحفي إن ” هناك خروقات كبيرة ارتكبها مرشحي بعض الكتل ومنها الكتل الصدرية ” مبينةً أن ” مرشحة عن الكتلة الصدرية دخلت ألى المراكز الانتخابية الموجود ضمن دائرتها على الرغم من منع القانون ذلك “.

وأضافت أن ” المرشح لا يسمح له بدخول اي مركز انتخابي لان القانون منع ذلك بشكل صريح ولكن مرشحة الكتلة الصدرية دخلت المركز “.

وأشارت الى ” اهمية محاسبة جميع المخالفين الذي خالفوا القانون الانتخابي وعملوا فيما يتناسب مع مصالحهم الشخصية “.

ورافقت الانتخابات الكثير من المشاكل والاخطاء من قبل المفوضية والكتل السياسية