مكتب كربلاء الانتخابي: ٧٣ بالمئة نسبة التصويت الخاص للقوات الامنية

كشف مكتب كربلاء الانتخابي عن نسبة المشاركين في التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين.
وقال مدير اعلام المكتب رزاق الاسدي في حديث صحفي ان “نسبة التصويت بالاقتراع الخاص للقوات الامنية بلغت ٧٣ بالمئة حيث صوت ١٩٤٥٧ من مجموع ٢٦٤٢٩ عنصر امني”.
واضاف الاسدي ان “نسبة التصويت في الاقتراع الخاص للنازحين بلغت ٦٢ بالمئة، حيث صوت ١٦٤ من مجموع ٤٤٣ نازح موجود في كربلاء”.
واشار الى مشاركة ١٤٤ مراقب كيان تواجدوا في مراكز الاقتراع الخاص لمراقبة عملية التصويت
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha