ايقاف حركة الطيران غدا من التاسعة مساء لغاية الاثنين المقبل

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، ايقاف حركة الطيران من التاسعة من مساء يوم غد السبت، ولغاية صباح الاثنين المقبل.

وذكر المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل في بيان، إنه “بالنسبة لرحلات الخطوط الجوية العراقية، ستكون الرحلات الصباحية مستمرة وحسب الجدول ليوم السبت الموافق 10/9 وسيكون التوقف من الساعة 9 مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق 10/11”.

واضاف ان “هذا الاجراء جاء حسب التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تزامنا مع العرس الانتخابي العراقي”.