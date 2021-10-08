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مفوضية ديالى : نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص بلغت 72 بالمئة


اعلن مدير اعلام مفوضية ديالى سلام مهدي، الجمعة، بان نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 72%

وقال مهدي في حديث صحفي ان” نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في ديالى بعد اغلاق الابواب بعد 6 مساءا مساءا بلغت 72%”.

واضاف مهدي،ان” النسبة جيدة وايجابية للغاية وتعكس مشاركة فعالة وقوية من قبل المشمولين بالاقتراع الخاص مؤكدا عدم رصد اي خروقات”.

وكانت مفوضية ديالى فتحت ابواب 36 مركز اقتراع للتصويت الخاص لاستقبال اكثر من 47 الف ناخب

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