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٣٠ الف منتسب يؤمنون الحماية لمراكز الاقتراع في كربلاء


قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زوين أن ٣٠ الف عنصر امني يشاركون في تأمين الحماية للمراكز الانتخابية ومخازن المفوضية.

وقال زوين لعدد من وسائل الاعلام  ان “المراكز الانتخابية مؤمنة بثلاث خطوط الاول تتولاه قوة حماية المنشآت والخط الثاني قيادة شرطة كربلاء والخط الثالث وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية”.

واضاف ان “اكثر من ٣٠ الف منتسب يشاركون في تأمين الحماية للمراكز الانتخابية ومخازن المفوضية”. واشار الى تقسيم القوات الامنية الى وجبات للمشاركة في التصويت الخاص بشكل يضمن مشاركة الجميع. 

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٣٠ الف منتسب يؤمنون الحماية لمراكز الاقتراع في كربلاء
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