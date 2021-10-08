الحشد الشعبي: شكلنا قوة احتياط لدعم” امن الانتخابات” في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن تشكيل قوة احتياط لدعم امن الانتخابات في محافظة ديالى، مبينا أن الاستنفار شمل 13 قاطع في المحافظة.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث صحفي،ان” الحشد الشعبي جزء من المنظومة الامنية العراقية ودعم امن الانتخابات واجب مهم ندعمه من خلال المحاور الميدانية مؤكدا تشكيل قوة احتياط لتكون جاهزة لاي اسناد للقوات الامنية في اي قاطع ضمن حدود المحافظة”.

واضاف الحسيني،ان” الاستنفار شمل 13 قاطع في ديالى تنتشر بها الوية وافواج الحشد الشعبي لمواجهة اي طارى امني مؤكدا بان الوضع مستقر وهادى ولم تسجل اي خروقات”.

واشار الى ان” عمليات الحشد الشعبي الاخيرة في 6 قواطع عززت الاستقرار في مناطق عدة وامنت الاجواء امام سير الانتخابات”.