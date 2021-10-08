الفتح: سنحقق مراكز متقدمة في ثلاث محافظات جنوبية

اكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، انه سيحقق مراكز متقدمة خلال التصويت الخاص بالاجهزة الأمنية في ثلاث محافظات جنوبية.

وقال عضو التحالف عن محافظة ذي قار، قسطل العجلي في تصريح صحفي ان” تحالف الفتح سيحقق المراكز الأولى في الدوائر الانتخابية خلال عملية التصويت الخاص في كل من محافظة البصرة والمثنى وذي قار”.

وأشار العجلي الى ان”هناك دوائر انتخابية في المحافظات الجنوبية محسومة لمرشحي تحالف الفتح وبدون منافسة تذكر من أي اطراف أخرى”.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل.