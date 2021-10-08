مراقبون يكشفون عن الكتل المتصدرة للتصويت الخاص حتى الان

كشف مراقبون للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، اليوم الجمعة، عن الكتل السياسية المتصدرة في عملية الاقتراع الخاص منذ انطلاق التصويت ولغاية الان.

وقال عددٍ منهم في تصريح صحفي، ان” الكتل السياسية التي تصدرت عملية التصويت الخاص شملت كل من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وحركة حقوق حتى الان”.

واشاروا الى ان” تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وحركة حقوق تتصدر حتى الان عمليات التصويت الخاص في كل من محافظة ذي قار والبصرة والمثنى”.

ولفتوا الى ان” نسبة المشاركة في التصويت الخاص بالانتخابات النيابية المبكرة سجلت ارتفاعا كبيرا قياسا في الانتخابات السابقة”.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل.