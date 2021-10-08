مصير منتسبي الأمن الذين لم تظهر بياناتهم في الاقتراع الخاص

كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، مصير منتسبي القوات الأمنية الذين لم تظهر بياناتهم خلال عملية الاقتراع الخاص.

وقال المتحدث باسم اللجنة، غالب العطية، في حديث صحفي إن "خطة الاقتراع الخاص سارت وفق ما مخطط لها".

وشدد على "منع الترويج لأي كيان او حزب داخل مراكز الاقتراع وسيحاسب المقصرين".

وفيما أشار إلى أنه "كان هناك اندفاعا من منتسبي الأمن للادلاء باصواتهم"، بين أن "المنتسبين الذين لم تظهر بياناتهم في عملية الاقتراع الخاص تم إبلاغهم بإمكانية الادلاء بأصواتهم في الانتخاب العام".