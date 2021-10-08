الفتح : الحكومة القادمة سيشكلها تحالفنا والسيادة والتحرر والبناء اهم اولوياتها

اكد تحالف الفتح، الجمعة، إن الحكومة القادمة ستكون حكومة متبناة من تحالف الفتح.

وقال محمد البلداوي في تصريح صحفي إن ” عملية محاربة القوات الامريكية والتحرر من داعش الارهابي وادخال الشركات الاجنبية الى العراق كانت جميعها من اولويات تحالف الفتح”.

ولفت الى أن ” الحكومة القادمة من الفتح ستكون حكومة السيادة والتحرر والبناء من الامريكان ونستطيع أن نسميها حكومة الاقتصاد “.

وأشار الى أن ” تحالف الفتح تحالف قوي وشرس والحكومة القادمة ستكون متبناة من قبل التحالف وستكون حكومة السيادة والتحرر والبناء “.

يذكر أن الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الاول المصادف يوم الاحد القادم