إحالة منتسبين للتحقيق بسبب الترويج لقوائم انتخابية اثناء عملية التصويت الخاص

أعلنت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، إحالة منتسبين للتحقيق بسبب الترويج لقوائم انتخابية اثناء عملية اقتراع التصويت الخاص.
وذكرت اللجنة في بيان انه "تم إحالة منتسبين للتحقيق بسبب الترويج لقوائم انتخابية اثناء عملية اقتراع التصويت الخاص".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha