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رصد مخالفات انتخابية في الديوانية


رصدت شبكة عين للمراقبة والرصد الانتخابية، اليوم الجمعة، مخالفات انتخابية في محافظة الديوانية.

وقالت ممثلة الشبكة، كريمة الطائي في حديث صحفي إنه "تم رصد مخالفات انتخابية في مركز الشامية بمحافظة الديوانية، وذلك من خلال اقتراب مراقبي الكيانات من الناخبين".

وبينت، أن "مراقبي الكيانات قاموا بتسلم ورقة الاقتراع من المقترع وتسليمها لموظفي المفوضية، وهذا نعده خرقاً؛ كون مراقبي الكيانات غير مسؤولين عن إجراءات الانتخاب"

وأشارت إلى أنه، "تم تشخيص دخول هواتف من قبل بعض المنتسبين، وتم إبلاغ شبكة عين بذلك، كما تم رصد صورة مرشح قريبة من المركز وهذا الأمر يخالف قانون المفوضية العليا للانتخابات".

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