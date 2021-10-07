مفوضية الانتخابات تحدد موعد ومواقع اعلان النتائج

حددت مفوضية الانتخابات، الخميس، موعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، فيما أشارت إلى أن هناك 24 موقعاً متاحاً للمواطن لمتابعة العملية الانتخابية.

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية أنه “تمَّت إتاحة الفرصة للمواطن لمتابعة تفاصيل العملية الانتخابية من خلال 24 موقعاً، بضمنها منصات شبكة الإعلام العراقي المرئية والمقروءة والمسموعة اضافة الى المفوضية”.

وأضاف، أن “المواطن سيتابع عملية سير النتائج من المحطات الى المستقبلات (الرسيفرات)”.

وبشأن عملية العد والفرز اليدوي، أكد محسن،أن “أجهزة العد والفرز الالكتروني ستعد وتفرز وتعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة في المحطات”، مشيراً إلى أن “عدد المحطات هو 55 ألف محطة بواقع 41 ألف محطة للتصويت العام و2584 محطة للتصويت الخاص و309 محطات للمهجرين وست محطات للنازحين”.

وتابع أن “قانون الانتخابات يلزمنا بفتح محطة في كل مركز انتخابي يتم اختيارها عن طريق القرعة لإجراء عملية العد والفرز اليدوي ومطابقتها بنتائج العد والفرز الالكتروني”، لافتاً الى أنه “في حال اختلفت النتائج ؛فسيعاد فتح محطات مركز الاقتراع وإعادة فرزها يدوياً”.

وبيَّن أنه “يلي ذلك النظر بالشكاوى والطعون طوال ثلاثة أيام، وبعدها تحال الى المحكمة الانتخابية”، موضحاً، أن “نتائج الانتخابات النهائية ستعلن في غضون عشرة أيام”.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عدم شمول التصويت الخاص بالصمت الانتخابي.