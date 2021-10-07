النائب مختار الموسوي: لن نسمح بعودة البيشمركة الى كركوك مقابل الدعم الكردي لجهات سياسية

اكد عضو تحالف الفتح، مختار الموسوي، الخميس، بعدم السماح بعودة القوات التي قاتلت الجيش العراقي سابقا بالسيطرة على مدينة كركوك.

وقال الموسوي، في تصريح ل /المعلومة/، ان” تحالف الفتح بكل مكوناته ينظر للساعين الى إعادة قوات البيشمركة للموصل وكركوك محاولة لأحياء فكرة التقسيم من جديد وارجاع البلاد الى المربع الأول وهذا لن يحصل ابدا”.

ولفت الى انه” نستغرب استقتال الكرد على العودة الى كركوك بعدما وجدوا رفضا شعبيا لهم من قبل سكنة المحافظة بسبب العنصرية والمعاملة التعسفية التي كانوا يمارسونها ضد الأهالي”.

وأشار الى ان” هذا الامر يشكل كابوسا لأهالي محافظة كركوك وسنقف معهم فيما يريدون ويطالبون به”، مبينا، ان” الفتح داعم للمواقف الشعبية في المحافظة والحافظات الأخرى التي ترفض هذا المشروع الانفصالي”