حقوق تؤكد تبنيها قرارا يرفض تجميد مستحقات المحافظات المنتجة للنفط

اكدت حركة حقوق، اليوم الخميس، ان برنامجها الانتخابي سيركز على انصاف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط للحصول على مستحقاتها المالية من البترودولار، مشيرة الى ان تلك الاموال ستحل العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظات الجنوبية.

وقال عضو الحركة عن محافظة ذي قار، محمد جبار الحسناوي في تصريح صحفي ان ” حركة حقوق ترفض أي تجميد لحقوق المحافظات المنتجة للنفط مع التأكيد على سداد الحكومة لكل ديونها المتعلقة بملف البترودولار”.

وأشار الحسناوي، الى ان “اغلب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط لديها مستحقات مالية من البترودولار بذمة الحكومة المركزية ظلت متراكمة طيلة السنوات الماضية”.

ولفت الى ان “تلك الاموال ستسهم في حل العديد من المشاكل وتستكمل المشاريع العالقة في المحافظات الجنوبية نتيجة قلة التخصيصات المالية”.

يشار الى ان حقوق هي حركة سياسية جديدة ستشارك للمرة الأولى بالانتخابات والتي ستجري يوم الاحد المقبل بـ 32 مرشحاً يتوزعون على عدد من المحافظات