الفتح: شريحة الشباب ستثبت وجودها السياسي في الفترة المقبلة

أكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، ان شريحة الشباب الواعي والمثابر ستثبت وجودها الفعلي في المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة .

وقال عضو تحالف الفتح عن محافظة ذي قار، قسطل الحجامي في تصريح صحفي، إن” ما يميز الانتخابات المبكرة عن سابقاتها هو شريحة الشباب المتضررة من السياسات الحالية تستطيع ان تثبت وجودها في دوائرها الصغيرة بعد ان كان المال السياسي الفاسد يجمع فتات ضعاف النفس من كل مدن المحافظة حتى يشكل بهم رقماً يمكنه من الوصول للبرلمان”.

وأشار الحجامي الى ان ” فئة الشباب امام مسؤولية كبيرة في اثبات وجودها واحقيتها من خلال اختيار شباب يعرفونهم ويفهمونهم ويستطيعون الوصول إليهم متى ما شاءوا”.

ويستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابية منذ عام 2005، والتي تكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها انتخابات مبكرة جاءت بعد احتجاجات واسعة.