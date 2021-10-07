العامري من البصرة: نرفض أي محاولة للتشويش على الانتخابات او تزويرها

أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، رفضه أي محاولة للتشويش على الانتخابات او تزويرها.

وقال العامري في كلمة من البصرة، إن "المرجعية حذرت من انتخاب غير الكفوءين والمتورطين بالفساد والاجهزة الامنية جزء من الشعب وتقع عليهم مسؤولية المشاركة في الانتخابات".

وأضاف "نرفض اي محاولة للتشويش على الانتخابات او تزويرها ونعاهد أهالي البصرة عهد الشجعان بالمضي في بناء العراق واعماره"، مشدداً بالقول "قدمنا الشهداء تلو الشهداء دفاعا عن سيادة وأمن العراق".

ولفت العامري الى أنه "هدف تحالف الفتح هو عراق ذو سيادة خال من أية قوات اجنبية ونعاهدكم بالمضي قدما نحو تحقيق السيادة وارساء الأمن وفرض هيبة الدولة"، مطالباً بـ"الزحف نحو صناديق الاقتراع كما زحفتم لساحات القتال".