ضبط وكر لـ"داعش" الارهابي في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط وكر لـ"داعش" في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14 في مديرية الاستخبارات العسكرية، تم ضبط وكر لعصابات داعش الإرهابية في قرية سيرمة منطقة القراج قضاء مخمور محافظة نينوى".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت بعد أن خرجت قوة من شعبة استخبارات الفرقة 14 واللواء الخمسين والفوج الثاني واستخبارات ومكافحة مخمور"، مؤكدة "القاء القبض عل احد المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب في هذا الوكر وضبط و7 اجهزة موبايل مختلفة الانواع وارزاق جافة".