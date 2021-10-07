صادقون: لجنة ابو رغيف فتحت النار على بعض الكتل لتحقيق مصالح شخصية

اكدت كتلة صادقون ، الخميس، إن لجنة ابو رغيف عملت على فتح الملفات السياسية لاغراض شخصية.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي إن ” اللجنان التحقيقية لم تقدم شيء للشعب لاسيما لجنة ابو رغيف التي شكلها الكاظمي للتحقيق في الفساد فهي ذهبت لفتح ملفات سياسية الهدف منها الضغط على بعض الكتل لاهداف شخصية “.

وأضاف أن ” فتح ملفات سياسية من قبل لجنة ابو رغيف كان الهدف منها الضغط على الكتل السياسية للوصول الى اهداف معينة “.

وأشار الى ” اهمية القضاء على الفساد في جميع دوائر الدولة من خلال لجان تستطيع أن تقف بوجه بعض السياسين “.

يذكر أن الكاظمي شكل لجنة ابو رغيف التحقيقية لكنها الى الان لجنة صورية شكلية لم تفصح عن شيء.