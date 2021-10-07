العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال الشامل يوم الاقتراع

حسمت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، الجدل بشأن فرض حظر التجوال الشامل يوم الاقتراع.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري في حديث صحفي "لن نفرض حظر التجوال الشامل في يوم الاقتراع".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الاول ركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، فيما بين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات"، معلنا ، إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع".

واضاف ان "القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار"، مبينا ان "الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين".

وتابع ان "سيتم غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات وغلق المولات والمراكز التجارية وغلق التنقل بين المحافظات وحظر عجلات الحمل والدراجات يوم الاقتراع".

واوضح الشمري ان "يوم العاشر من تشرين الأول سيكون عطلة رسمية".