مصدر امني: رصد تحركات لداعش الارهابي في ثلاثة اقضية بالانبار

كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، ان القوات الامنية رصدت وجود مجاميع صغيرة لعناصر عصابات داعش الاجرامي في ثلاثة اقضية بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية تفيد بوجود مجاميع صغيرة لعناصر التنظيم الاجرامي في صحراء اقضية الرطبة والقائم وهيت وحديثة غربي الانبار، وتتخذ هذه المجاميع المناطق الوعرة ذات التضاريس المعقدة حيث انشأ التنظيم الاجرامي انفاق سرية لعمليات الاختفاء وخزن اسلحته بعيدا عن انظار القوات الامنية “.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية تقوم بعمليات استطلاع مدعومة بطيران الجيش لتعقب عناصر التنظيم الاجرامي الذين يتنكرون بزي ملابس رعاة الاغنام لتفادي استهدافهم”، مبينا ان “القوات الامنية اعدت خطة امنية لملاحقة عناصر التنظيم الاجرامي في المناطق المذكورة بعد تفعيل الجهد الاستخباري”.

وأوضح، أن “العناصر الارهابية المتمركزة في تلك المناطق على شكل مجاميع صغيرة لا يستطيعون مواجهة القوات الامنية الا انهم يعتمدون على الهجمات الانتحارية كونهم محاصرين من مختلف الجهات”