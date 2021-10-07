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انتشار امني كثيف في الانبار قبيل اجراء التصويت الخاص


أعلن امر فوج طوارئ الانبار السادس المتمركز في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار العقيد عادل عبد اللطيف ،الخميس، عن انتشار امني غير مسبوق قبيل اجراء عملية التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية المقررة غدا الجمعة.

وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية بصنوفها المختلفة انتشرت وبشكل كثيف عند الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى المراكز الانتخابية قبيل ساعات من موعد اجراء عمليات التصويت الخاص في خطوة تهدف الى حماية المراكز الانتخابية “.

واضاف ان” نحو 90 الف منتشب انتشروا في مناطق مختلفة من مدن الانبار استعدادا لأجراء عمليات التصويت الخاص والعام فيما شهدت الابنية المدرسية وصول اعداد كبيرة من قوات الجيش لحماية كونها ستكون مراكز انتخابية ، مبينا ان” القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على مداخل ومخارج المدن وعلى الطرق الرئيسية والفرعية مع نشر سيطرات امنية فيما انهت الدوائر الخدمية استعدادها لهذه المهمة”.

وأشار عبد اللطيف الى أن “القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة لضمان نجاح الانتخابات”، مؤكدا ان “الانتخابات ستقام في اجوزاء امنة للمرة الاولى منذ تحرير المحافظة من عناصر التنظيم الاجرامي “. 

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