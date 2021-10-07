العثور على جثة مجهولة الهوية لطفلة تعرضت للتعذيب والخنق في بغداد

أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة المقدم عزيز ناصر، اليوم الخميس، العثور على جثة مجهولة الهوية تعود لطفلة تعرضت للتعذيب والخنق في العاصمة بغداد.

وقال ناصر في بيان إن "مفارز شرطة بغداد عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات عليها اثار تعذيب وخنق، ملقاة في احدى المناطق النائية".

وتابع، "على من يتعرف عليها من خلال عمرها او ملابسها او فقد طفلة خلال الأيام الماضية بنفس المواصفات مراجعة قسم شرطة الشعب التابع لشرطة بغداد وكل من لديه معلومة عن الموضوع بإمكانه ان يدلي بها وتكون هويته طي الكتمان ".