الفتح يحذر من تدخلات خارجية بالانتخابات المقبلة

حذر النائب السابق عن الفتح احمد الكناني، الخميس، من التدخلات الخارجية بمسار العملية الانتخابية.

وقال الكناني في تصريح صحفي إن “القوى السياسية مرحبة بالرقابة الدولية ماعدا ذلك يعد تدخلا بشؤون العراق “.

وأضاف ان “هناك مخاوف من التأثير الخارجي على صناديق الاقتراع أو أجندات تحاول فرض قوتها داخل المراكز الانتخابية لحرف قناعات الناخب العراقي”.

وأشار إلى أن “دولا إقليمية تحاول التأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة بأي شكل من الأشكال من خلال تدخلها المباشر”.