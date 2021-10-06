الفتح: سكان مناطق “المتنازع عليها” يرفضون أي قوة غير الجيش والحشد لإدارة أمنها

اكد تحالف الفتح، الاربعاء، رفضه لمحاولة بعض الأطراف الحصول على مكاسب انتخابية مقابل اخراج الحشد الشعبي والقوات الأمنية من بعض المناطق.

وقال عضو التحالف، احمد الكناني، في تصريح صحفي ، ان” تحالف الفتح يؤكد رفضه القاطع لمحاولات البعض استغلال الظروف الحالية لتغيير نوع القوى في المناطق التي يطلق عليها البعض “المتنازع عليها”، لافتا الى انه” لن نسمح بغير القوات الأمنية فيها”.

ولفت الى ان” أبناء تلك المناطق يشعرون ويعلنون انتمائهم للعراق وبذلك لا حجة ولا وصاية لأي جهة او طرف سياسي على تلك المناطق وداراتها ستكون بيد الحكومة الاتحادية وليس الكرد او اي قوى أخرى”.

وأشار الى ان” الصراعات الانتخابية ومحاولة كسب الأصوات والدعم للفوز بتشكيل الحكومة المقبلة او تحقيق مكاسب أخرى مقابل نسف الإنجازات الأمنية امر مرفوض ولن نقبل به جملة وتفصيلا”