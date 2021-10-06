خطوة بخطوة.. آلية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية

تفتح مراكز التصويت ابوابها في الساعة السابعة صباحا في حتى السادسة مساءً في يوم العاشر من تشرين الاول الجاري، بحسب المفوضية العليا للانتخابات.

ادناه خطوات التصويت:

اولا: يقدم الناخب البطاقة البايومترية مع وثيقة رسمية لإثبات الشخصية، إذا كانت بطاقة الناخب الكترونية (قصيرة الامد) يقدم الناخب وثيقتين تحتوي صورة فوتوغرافية .

ثانيا: يتم ادخال البطاقة في جهاز التحقق الالكتروني، بعد التحقق من البيانات يتم اخذ بصمة الناخب.

ثالثا: يطلب من الناخب التوقيع والبصم امام اسمه في سجل الناخبين الورقي.

رابعا: يعطى الناخب ورقة الاقتراع ويتوجه الى منصة الاقتراع للإدلاء بصوته.

خامسا: يقوم الناخب بتحبير أصبع السبابة اليمنى، قبل وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع.