القبض على ارهابي في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإلقاء القبض على متهم وفق احكام المادة 4 ارهاب في ناحية زمار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر إنه "بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب في قرية البردية التابعة الى ناحية زمار ضمن قاطع ف1 ل مش73 فق 15، تم تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع شعبة اس ومكافحة إرهاب زمار، وجرى مداهمة الهدف واعتقال المتهم (ابراهيم العدواني)".

وأضاف، إن "المتهم تولد1990، وتم تسليمه الى جهة الطلب بوصل تسليم إصولي".