قائد شرطة الانبار يعلن عبر “المعلومة” الإطاحة بابرز تاجر مخدرات في الفلوجة

أعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الاربعاء، عن الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .

وقال كسار في تصريح صحفي ان” القوات الامنية نصبت كمينا لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده وسط مدينة الفلوجة، دون وقوع اي مقاومة تذكر”، مبينا أن “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة التي يطلق عليها “صفر واحد”.

وأضاف، أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”، مؤكدا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف “.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من اعتقال ابرز تجار المخدرات بعد الاستدلال على اماكن تواجدهم في مناطق مختلفة في مدن الانبار.