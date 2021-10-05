الحشد الشعبي يعلن تفاصيل خطة زيارة استشهاد الرسول الأعظم في النجف

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الرسول الأعظم في النجف الاشرف، مؤكدا ان 4500 من مقاتليه شاركوا بحماية الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين.

وقال قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني ان “٤٥٠٠ عنصر اشتركوا في خطة تأمين زيارة مرقد أمير المؤمنين (ع) لإحياء ذكرى استشهاد الرسول الأعظم (ص) حيث بدأت تلك القوات بالانتشار منذ انتهاء زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة بأربعة محاور “.

وأضاف الحمداني، ان “الحشد وبالتنسيق مع قيادة الشرطة وطيران الجيش والشرطة الاتحادية قام بعمليات استباقية واستطلاعية في تلك المحاور الموزعة في الديوانية باتجاه النجف، والحلة وكربلاء باتجاه مرقد الإمام علي عليه السلام، ومحور في مدينة النجف الأشرف”.

وكشف عن “استخدام خمس طائرات لمسح الأرض والكاميرات الحرارية من أجل إنجاح خطة الزيارة، لافتا الى ان “الحشد نشر العديد من مواكب الخدمة والمفارز الطبية، بالإضافة الى اشراك الفوج الـ ٤، و الـ ٢١، واللواء 11، و26، واللواء الثاني في تقديم الخدمات الأمنية والاستخباراتية”.