مفوضية الانتخابات تحدد المسؤولين عن نقل صناديق الاقتراع والفرز اليدوي

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الجهة المسؤولة عن عملية نقل صناديق الاقتراع، فيما أشارت إلى أن اللجوء الى عملية العد والفرز متوقف على إجراء واحد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية إن “عدد المراكز الانتخابية للتصويت العام 8273 مركز اقتراع، بواقع 55 ألفا و41 محطة”، مشيرة الى أن “صناديق الاقتراع ستنقل بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، في نفس اليوم، إلى الأماكن التي خصصتها المفوضية”.

وأضافت الغلاي، أن “عملية نقل الصناديق وعصا الذاكرة ستكون مهمة اللجنة الأمنية العليا مع مساعدة امنية المفوضية لنقلها الى مفوضية الانتخابات”.

وبشأن عملية العد والفرز، أوضحت الغلاي، أن “العد والفرز اليدوي وبحسب قانون الانتخابات سيكون عبر فتح محطة واحدة في كل مركز اقتراع”.

وأكدت، أنه “اذا كان هناك عدم تطابق مع العد والفرز الإلكتروني بنسبة تتجاوز 5%، سيعاد العد والفرز في المركز بالكامل وتعتمد النتائج اليدوية”.

وتجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري.