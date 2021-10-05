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كمين يطيح بقيادي بارز في داعش الارهابي غرب الانبار


اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الثلاثاء ، عن اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية نصبت كمين لقيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في قضاء القائم غربي الانبار ، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القيادي يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيف الاجرامي ،

مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف المطلوب للقوات الامنية وفق المادة 4/ ارهاب ، مؤكدا ان ” المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرت التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار ويعد من ابرز المروجين للفكر التنظيم الاجرامي دون ذكر اسم القيادي لـ ” دواعي امنية بحسب قول المصدر “. “.

يشار الى ان القوات الامنية بصنوفها المختلفة المتمركزة في مناطق مختلفة من مدن الانبار تمكنت من اعتقال العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي خلال الفترة الحالية “.

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